с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией

Авто Кроссовер Geely Coolray начали выпускать в Белоруссии. По какой цене его ждать у нас? По данным портала tut.by, в Республике Беларусь Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. в топовой комплектации Flagship оценили в 43 900 местных рублей — это около 1 283 000 рублей в российской валюте.

Здоровье Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.

Политика Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.

Общество 112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире 112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.

Экономика Мишустин и Греф обсудили продажу акций Сбербанка Глава правительства провел рабочую встречу с руководителем банка Германом Грефом, чтобы обсудить процесс приобретения акций организации у Центрального банка.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Шоу-бизнес Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.

Хоккей Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».

Армия и оружие Эрдоган поставил Сирии ультиматум Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".

Энергетика ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки.