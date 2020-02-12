Политика
РИА НовостиВ Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости05:33
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Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Авто
Кроссовер Geely Coolray начали выпускать в Белоруссии. По какой цене его ждать у нас?
По данным портала tut.by, в Республике Беларусь Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. в топовой комплектации Flagship оценили в 43 900 местных рублей — это около 1 283 000 рублей в российской валюте.
Наука
Что такое быстрый и медленный сон и как спать правильно
В результате получают гипнограмму — график, отражающий информацию о структуре сна, в том числе о качестве быстрого и медленного сна.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Общество
Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Минюст внес ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.
Авто
В РФ появился редкий Bentley Continental GT с золотой эмблемой
Компания Bentley привезла в Россию лимитированную серию Bentley Continental GT Convertible серии Number 1 Edition, созданную тюнинг-ателье Mulliner.
Политика
Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске
В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Экономика
Мишустин и Греф обсудили продажу акций Сбербанка
Глава правительства провел рабочую встречу с руководителем банка Германом Грефом, чтобы обсудить процесс приобретения акций организации у Центрального банка.
Здоровье
Газета The Times написала о «гибели» российского здравоохранения
Британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказала, что здравоохранение в России гибнет, пишет Взгляд.ру.
Политика
Боливия заморозила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Экономика
Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов
Футбол
Гол Панюкова принес «Уралу» победу над «Текстильщиком»
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.
Армия и оружие
Пентагон заподозрил российские спутники в слежке за американским
В феврале американские СМИ сообщили, что российский спутник «Космос-2542» подозревают в слежке за USA 245.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ
У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
Армия и оружие
Эрдоган поставил Сирии ультиматум
Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
Футбол
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова
Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».
Энергетика
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Авто
Новый Renault Logan впервые вышел на тесты
Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.