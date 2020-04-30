Политика
РИА НовостиВ Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом и на время оставит руководство правительством
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