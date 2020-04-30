Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.
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Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Газета.Ru02:24

Михаил Мишустин заразился коронавирусом и на время оставит руководство правительством

Эхо Москвывчера в 22:09

«Это ерунда»: Песков опроверг теории СМИ о уходе Мишустина с поста премьера

Телеканал 360°вчера в 16:49

Кремль отреагировал на данные о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Lenta.ruвчера в 16:52

Песков назвал ерундой информацию о том, что Мишустин покинет пост

Московский Комсомолецвчера в 16:42

Песков назвал ерундой сообщения о возможном уходе Мишустина с должности

РБКвчера в 16:40

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

РИА Новостивчера в 16:33
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

Piter.tv вчера в 13:36
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Гаджеты

Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт

В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom вчера в 13:09
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Экономика

Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Взгляд.ру 01:41
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Происшествия

В Волгоградской области из-за коронавируса скончался ещё один пациент

Как сообщили Волжский.ру оперштабе, по данным на утро 1 мая, в Волгоградской области зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом.
Волжский.ру 04:35
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
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Гаджеты

Представлен бесшумный компьютер HYPERPC MUTE с Intel gen10

Megaobzor.com 01:44
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
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Происшествия

Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери

Российский Диалог вчера в 12:15
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Общество

Жителям Татарстана разрешат посещать кладбища

На днях в системе смс-пропусков появится новая цель. С 6 мая жители Татарстана смогут посещать кладбища с помощью сервиса SMS-пропусков.
Слава труду (Бавлы) 03:29
9
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
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Общество

В России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 28 апреля в 03:51
Экономика

В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки

На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
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Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:17
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Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:55
482
Общество

В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
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Общество

У главы Буйнакска диагностировали коронавирус

Глава дагестанского города Буйнакск Исламудин Нургудаев заболел, у него подтвердился коронавирус нового типа, сообщил сам мэр в своем Instagram.
Российская газета 04:44
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Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия вчера в 04:23
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
39
Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
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Здоровье

Десять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт вчера в 02:32
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от травли Тодоренко

Газета.Ru 01:45
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
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Хоккей

«Авангард» объявил об уходе хоккеиста Войнова

RT на русском 04:26
Общество

Рассчитаны пики эпидемии коронавируса для федеральных округов

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассчитал пики эпидемии COVID-19 в каждом федеральном округе.
Газета Кемерова 03:29
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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