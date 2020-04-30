В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

Гаджеты Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS. 42

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Происшествия В Волгоградской области из-за коронавируса скончался ещё один пациент Как сообщили Волжский.ру оперштабе, по данным на утро 1 мая, в Волгоградской области зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом.

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