В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

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