Политика
РИА НовостиВ Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.
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«Это ерунда»: Песков опроверг теории СМИ о уходе Мишустина с поста премьера
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
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В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
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