Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.
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В Кремле назвали ерундой сообщения о том, что Михаил Мишустин не вернется в кресло премьера после выздоровления

Эхо Москвы07:05

В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина

Известия04:38

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

РИА Новостивчера в 16:33

Кремль отреагировал на данные о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Lenta.ruвчера в 16:52

«Это ерунда»: Песков опроверг теории СМИ о уходе Мишустина с поста премьера

Телеканал 360°вчера в 16:49

Песков назвал ерундой сообщения о возможном уходе Мишустина с должности

РБКвчера в 16:40

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Газета.Ru02:24
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Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
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Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
11
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
359
Политика

Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
49
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423

Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет.
ТАСС 01:28
72
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Общество

В Мичигане протестующие против карантина взяли штурмом Капитолий

Московский Комсомолец 03:51
71
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала вес на карантине

Оксана Самойлова набрала вес на карантине Оксана Самойлова пожаловалась на лишний вес.
Экспресс газета 04:27
5
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
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Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Фигурное катание

Агент Медведевой отреагировал на травлю фигуристки японцами

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян отреагировал на критику японцев в адрес своей подопечной.
Московский Комсомолец 08:41
9
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,1K
Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Общество

Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь

Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Футбол

Футболист Пердута: Удивился, как легко жена взяла мою фамилию

Защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о шутках в своей адрес по поводу необычной фамилии.
Нева Спорт вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой

Недавно появилась информация, что Сергей Жигунов бросил жену и ушел к молодой журналистке.
StarHit.ru 06:30
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Общество

Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
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Гаджеты

Представлена плата ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR

В скором времени стоит ждать новых материнских плат со стандартом ATX12VO, но пока ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR остается единственной моделью.
Megaobzor.com вчера в 13:30
Футбол

Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
Sport.ru 07:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:13
3
Политика

Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.
РИА Новости 08:27
5
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
13
Общество

Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Происшествия

Под Белгородом поезд сошел с рельсов

На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
6
Общество

Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»

Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
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Музыка

От рока до хип-хопа: искусственный интеллект OpenAI научился создавать музыку с вокалом

Исследовательская компания OpenAI представила Jukebox — искусственный интеллект, сочиняющий музыку с осмысленными текстами и вокалом.
3DNews 06:58
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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