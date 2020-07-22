Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.

с чего всё началось

Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США.

В Кремле осудили нападение на российских журналистов в США

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