Политика
Говорит МоскваВ Кремле осудили нападение на российских журналистов в США
Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США.
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с чего всё началось
Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.ТАССвчера в 12:50
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Кремль прокомментировал нападение полиции США на российских журналистов
Московский Комсомолецвчера в 12:31
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Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 21 июля в 09:52
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Вести.Ru вчера в 02:49
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Общество
Ортопед назвал способ улучшить сон
Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром.
ToDay News Ufa 00:07
Культура
HBO продлил «Перри Мейсона» на второй сезон
Канал HBO продлил сериал «Перри Мейсон» на второй сезон ещё до завершения первого.
Игромания.ру вчера в 14:19
Происшествия
Двое мужчин пропали в Катангском районе во время сплава по реке
Байкал24 вчера в 23:21
Футбол
Уволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил команду
Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.
BetOn вчера в 17:58
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Авто
О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании
Как отмечает производитель, такая система должна подарить автомобилю самый высокий внедорожный потенциал за всю историю существования модели.
ГЛАС.RU вчера в 08:42
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Линдт впервые раскрыла, как Апексимова выжила ее из театра на Таганке
iReactor вчера в 11:44
Политика
В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала в среду, 22 июля, демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов.
Известия вчера в 21:10
Политика
Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края.
Ведомости вчера в 07:44
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 08:02
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском вчера в 10:27
Спорт
МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:20
Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец вчера в 11:57
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
Путешествия
Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ вчера в 11:41
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Госдума разрешила трехдневные голосования на выборах и референдумах
Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, по которому становится возможным проводить голосование в течение трех дней на выборах и референдумах.
ProUfu.ru 21 июля в 06:41
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30