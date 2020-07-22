Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Кремле осудили нападение на российских журналистов в США

Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США.
Читать в источнике
Комментировать215
с чего всё началось

В Кремле прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала в США

Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.
ТАССвчера в 12:50

Подробнее о событии

Кремль осудил нападение американских полицейских на журналистов из России

РБКвчера в 13:39

В Кремле прокомментировали нападение на российских журналистов в США

Газета.Ruвчера в 12:57

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Российская газетавчера в 12:52

В Кремле осудили нападение на российских журналистов в США

Говорит Москвавчера в 12:53

В Кремле прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала в США

ТАССвчера в 12:50

Кремль прокомментировал нападение полиции США на российских журналистов

Московский Комсомолецвчера в 12:31

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

RT на русскомвчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
538
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
41
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
30
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 21 июля в 09:52
12
Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Вести.Ru вчера в 02:49
22
Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
166
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
64
Общество

Ортопед назвал способ улучшить сон

Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром.
ToDay News Ufa 00:07
1
Культура

HBO продлил «Перри Мейсона» на второй сезон

Канал HBO продлил сериал «Перри Мейсон» на второй сезон ещё до завершения первого.
Игромания.ру вчера в 14:19
Происшествия

Двое мужчин пропали в Катангском районе во время сплава по реке

Байкал24 вчера в 23:21
Футбол

Уволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил команду

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.
BetOn вчера в 17:58
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
25
Авто

О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании

Как отмечает производитель, такая система должна подарить автомобилю самый высокий внедорожный потенциал за всю историю существования модели.
ГЛАС.RU вчера в 08:42
15
Общество

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
250
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Линдт впервые раскрыла, как Апексимова выжила ее из театра на Таганке

iReactor вчера в 11:44
6
Политика

В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии

Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала в среду, 22 июля, демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов.
Известия вчера в 21:10
Политика

Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края.
Ведомости вчера в 07:44
1,1K
Единоборства

Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 08:02
9
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 10:27
889
Спорт

МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:20
4
Путешествия

Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября

В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец вчера в 11:57
4
Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
1
Шоу-бизнес

Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
13
Путешествия

Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга

НГС.Кемерово вчера в 21:00
Наука

Подтверждена теория мужской бисексуальности

В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ вчера в 11:41
164
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
3,4K
Политика

Госдума разрешила трехдневные голосования на выборах и референдумах

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, по которому становится возможным проводить голосование в течение трех дней на выборах и референдумах.
ProUfu.ru 21 июля в 06:41
1,3K
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
3
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное