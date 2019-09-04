Политика
Газета.RuВ Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
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Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 02:31
с чего всё началось
В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.Интерфакс01:34
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СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:00, Вашингтон
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Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
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Политика
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Происшествия
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Газета.Ru 02:57
Общество
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По данным ВЦИОМ, у жителей России набирают популярность волонтерство и благотворительные акции. Милостыню готовы подать четверть россиян.
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По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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Происшествия
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Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
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Теннис
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Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
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Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
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Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru вчера в 08:36
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Камчатка и Кузбасс согласовали на ВЭФ дорожную карту до 2024 года
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Торжественное вручение 20 тысяч медалей для героев событий 1999 года пройдет в рамках празднования 20 годовщины отражения боевиков, вторгшихся на территорию региона в 99-м.
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Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
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