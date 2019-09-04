В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

с чего всё началось

Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Гаджеты Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11 10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Технологии Найдена достойная альтернатива сексу Новое исследование, проведенное австралийской туристической платформой Agoda.com показало, что многие люди готовы променять секс на путешествия.

Политика Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.

Политика Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника Роскачество назвало базовые продукты для завтрака школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.

Происшествия Штукатурка упала на ученицу в омской школе В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.

Общество Россияне стали реже подавать милостыню и чаще становиться волонтерами По данным ВЦИОМ, у жителей России набирают популярность волонтерство и благотворительные акции. Милостыню готовы подать четверть россиян.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Происшествия В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.

Теннис Димитров обыграл Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open В полуфинале Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5), встреча пройдет 6 сентября.

Происшествия Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Политика Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Общество Камчатка и Кузбасс согласовали на ВЭФ дорожную карту до 2024 года Камчатка и Кузбасс на ВЭФ-2019 во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве и согласовали дорожную карту до 2024 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Культура В Дагестане торжественно отметят 20-летие разгрома бандформирований Торжественное вручение 20 тысяч медалей для героев событий 1999 года пройдет в рамках празднования 20 годовщины отражения боевиков, вторгшихся на территорию региона в 99-м.

Политика Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.