В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

с чего всё началось

Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 4 сентября. Он не прокомментировал информацию о том, что обмен заключенными может начаться в субботу, 7 сентября.

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