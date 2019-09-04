Политика
Lenta.ruКремль отказался анонсировать обмен заключенными с Киевом
Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 4 сентября. Он не прокомментировал информацию о том, что обмен заключенными может начаться в субботу, 7 сентября.
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с чего всё началось
В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.Интерфакс01:34
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СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
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