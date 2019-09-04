Политика
Газета.RuВ Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной". Ранее "Интерфакс" со ссылкой на два дипломатических источника сообщал, что обмен может произойти 7 сентября.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.Интерфакс01:34
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Независимая газета01:15
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Здоровье
Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Пятый канал вчера в 12:41
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Футбол
Беляев: не зря часть тренировки была закрытой, даже у стен есть уши
Не зря часть тренировки была закрытой (для прессы).
РИА Новости 06:56
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Общество
В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер
Росбалт вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Пуговка из «Папиных дочек» поступила в МГУ
Екатерина Старшова получила известность благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки». Актриса выросла и уже поступила в университет.
Вечерняя Москва 04:52
Общество
Samsung создаст челночные танкеры вместе со «Звездой»
Samsung в рамках соглашения предоставит судоверфи технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также поможет с разработкой рабочей конструкторской документации танкеров-челноков.
РБК 06:19
Происшествия
В Instagram появилась страничка от лица «дятловцев»
Как сообщается на официальном сайте проекта, на перевал Дятлова - склон северо-уральской горы Холатчахль - авторы отправились вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы установить точную причину гибели туристов.
Российская газета 05:55
Происшествия
Полиция задержала похитителя телефонов Бондарчука и Миронова
В Москве задержан подозреваемый в краже телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице.
Росбалт вчера в 23:40
Наука
Древнее глобальное потепление связали с изменениями орбиты Земли
Naked Science 30 августа в 02:52
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Происшествия
Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции
Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 14:56
Кино
Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане
Реальное время 04:39
Политика
Украинцы стали реже ехать в Крым — Госпогранслужба Украины
Пограничники зафиксировали в августе уменьшение на 16 тыс человек по количеству оформленных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года На Украине сообщили, что количество соотечественников, посетивших Крым в августе текущего года, меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Аргументы и Факты - Крым 06:45
Армия и оружие
Болгарский журналист раскрыла каналы поставки оружия в Сирию и Йемен через американские компании
RT на русском 06:55
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23