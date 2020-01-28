Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.

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Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

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Экономика Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк» На елецкой площадке ОЭЗ предполагается построить завод по производству средств защиты растений, в первую очередь, зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы.

Общество В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.

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Политика План Трампа предполагает суверенитет Израиля над Иорданской долиной По данным издания, план достижения мира между израильтянами и палестинцами устанавливает «новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины».