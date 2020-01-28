Политика
ТАССНетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
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Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Политика
Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Экономика
ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов
Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Общество
Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России
Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Культура
Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»
Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Экономика
Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»
На елецкой площадке ОЭЗ предполагается построить завод по производству средств защиты растений, в первую очередь, зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
Мишустин назначил Гудкова главой Российского экологического оператора
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, передает ТАСС.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Армия и оружие
Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли
Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
План Трампа предполагает суверенитет Израиля над Иорданской долиной
По данным издания, план достижения мира между израильтянами и палестинцами устанавливает «новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины».
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Финансы
В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%
В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
Происшествия
Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям
Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды
Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл дал очередное громкое интервью о своей дочери.