Политика

ТАССТАССНетаньяху расскажет Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
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Нетаньяху лично представит Путину план Трампа по ближневосточному урегулированию

Интерфакс07:55

Нетаньяху раскроет Путину в Москве детали «сделки века» с США

РБК08:26

Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

RT на русском08:02

Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»

РИА Новости07:53

Нетаньяху лично расскажет Путину о «сделке века»

Lenta.ru07:32

Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»

ТАСС08:19

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Известия08:10
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Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
Политика

Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
РБК 05:36
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Экономика

ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов

Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Известия 08:00
Общество

Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Lenta.ru 08:16
Шоу-бизнес

На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой

Газета.Ru 05:52
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
Культура

Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»

Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Pravda.Ru 08:04
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Футбол

Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Metaratings вчера в 10:38
Экономика

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Газета.Ru 07:16
Политика

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Известия 07:58
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru вчера в 04:05
Экономика

Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»

На елецкой площадке ОЭЗ предполагается построить завод по производству средств защиты растений, в первую очередь, зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы.
LipetskMedia.ru 01:24
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Мишустин назначил Гудкова главой Российского экологического оператора

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:01
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Армия и оружие

Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Lenta.ru 07:48
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Политика

План Трампа предполагает суверенитет Израиля над Иорданской долиной

По данным издания, план достижения мира между израильтянами и палестинцами устанавливает «новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины».
Военное дело 02:49
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва вчера в 14:35
Футбол

Полузащитник сборной Дании Эриксен перешел из «Тоттенхэма» в «Интер»

РИА Новости 08:16
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ 07:29
Финансы

В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%

В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
REGNUM 05:42
Происшествия

Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям

Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza.
Московский Комсомолец 02:53
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл дал очередное громкое интервью о своей дочери.
Bimru.ru 26 января в 10:55
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