Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Кремле не стали комментировать план Вашингтона по Ближнему Востоку

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют план американских властей по урегулированию палестино-израильского конфликта, пишет РБК. Песков пояснил, что комментарии по этому вопросу будут возможны после ознакомления с сутью документа.
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Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде. Что мы можем помогать и другим игрокам, и ему в тренировочном процессе.
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ФОМ прекратил публиковать электоральные рейтинги Путина

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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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