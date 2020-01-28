Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют план американских властей по урегулированию палестино-израильского конфликта, пишет РБК. Песков пояснил, что комментарии по этому вопросу будут возможны после ознакомления с сутью документа.

В Кремле не стали комментировать план Вашингтона по Ближнему Востоку

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