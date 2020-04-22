Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле отказались реагировать на обвал нефти

Представитель Кремля заметил, что ситуацию на рынке следует оценивать не по одному дню и не по одной неделе, поэтому обвал нефтяных котировок до вековых минимумов в начале недели — не повод моментально реагировать.
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Песков рассказал о ситуации с нефтью: «Момент нелегкий»

Московский Комсомолец06:04

В Кремле призвали не оценивать ситуацию с нефтью по одной неделе

Газета.Ru06:32

В Кремле оценили ситуацию с падением цен на нефть

Известия06:16

В Кремле считают, что пока рано говорить о допмерах по нефти

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В Кремле отказались реагировать на обвал нефти

Lenta.ru06:06

В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню

РБК08:16

Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть

ТАСС05:50
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Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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Цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
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Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

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