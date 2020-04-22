Энергетика
Lenta.ruВ Кремле отказались реагировать на обвал нефти
Представитель Кремля заметил, что ситуацию на рынке следует оценивать не по одному дню и не по одной неделе, поэтому обвал нефтяных котировок до вековых минимумов в начале недели — не повод моментально реагировать.
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Комментарии
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 06:22
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Шоу-бизнес
Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
Энергетика
Цена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель
Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам).
Profinance.ru 07:17
Наука
Следы CoViD-19 нашли в слезах заразившейся итальянки
Учёные из Национального института инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани обнаружили следы CoViD-19 в слезах пожилой итальянки.
Life.ru 10:14
Финансы
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
Саратовская областная дума не поддержала выплату матпомощи гражданам
Сегодня на заседании Саратовской областной думы обсудили возможность прямых денежных выплат жителям региона в связи с введенным режимом самоизоляции.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:35
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Политика
В Кремле посчитали незаконной акцию протеста во Владикавказе
Piter.tv вчера в 07:12
Общество
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Экономика
Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева
Государственный комитет по имуществу (ГКИ) Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.
РБК 10:17
Общество
В Севастополе появились очереди под банками ради выплат на детей
Как сообщили в волонтёрском штабе Севастополя, вчера сразу несколько человек жаловались на образовавшиеся в связи с необходимостью получить реквизиты очереди в банки.
ForPost 11:00
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
Культуромания вчера в 12:25
Кино
18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»
Inc-news.ru вчера в 15:09
Экономика
Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%
Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС 11:24
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина
Московский Комсомолец 07:45