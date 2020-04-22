Представитель Кремля заметил, что ситуацию на рынке следует оценивать не по одному дню и не по одной неделе, поэтому обвал нефтяных котировок до вековых минимумов в начале недели — не повод моментально реагировать.

В Кремле отказались реагировать на обвал нефти

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