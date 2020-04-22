Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле отказались реагировать на обвал нефти

Представитель Кремля заметил, что ситуацию на рынке следует оценивать не по одному дню и не по одной неделе, поэтому обвал нефтяных котировок до вековых минимумов в начале недели — не повод моментально реагировать.
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В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню

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Газета.Ru06:32

Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть

ТАСС05:50

В Кремле считают, что пока рано говорить о допмерах по нефти

РИА Новости06:08

В Кремле отказались реагировать на обвал нефти

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Московский Комсомолец06:04

В Кремле оценили ситуацию с падением цен на нефть

Известия06:16
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