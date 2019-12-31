Коронавирус
Московский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу введённый в Москве режим всеобщей изоляции.Life.ru13:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции
Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Культура
Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Наука
Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг
Ученые выяснили, что во время стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен мозг человека, разрушается и в мозг могут попасть циркулирующие воспалительные белки.
Здоровье
Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин
В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Происшествия
В сахалинской колонии в мешке с горохом нашли 128 сим-карт
Оперативными сотрудниками ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области в ходе отработки оперативной информации при завозе продуктов в жилую зону обнаружены запрещенные к хранению и использованию на режимной территории предметы — сим-карты операторов мобильной связи в количестве 128 штук, спрятанные в мешке с горохом.
Шоу-бизнес
35-летняя Елена Беркова объявила о беременности
О грядущем пополнении Елена сообщила, опубликовав свою фотографию, на которой она держит в руках положительный тест на беременность.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Общество
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
Политика
Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации
Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
Наука
В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19
Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
Здоровье
Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом
Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Энергетика
На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа
Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
Общество
Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»
По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Мордовии загорелись пять жилых домов в результате пала сухой травы
Пять жилых домов и 14 строений загорелись в результате пала сухой травы в селе Малышево Торбеевского района Мордовии.
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Общество
Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России
Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.