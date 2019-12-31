с чего всё началось

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.

В Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Здоровье В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.

Культура Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.

Экономика Минпромторг просит поддержать бизнес Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.

Наука Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг Ученые выяснили, что во время стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен мозг человека, разрушается и в мозг могут попасть циркулирующие воспалительные белки.

Здоровье Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.

Происшествия В сахалинской колонии в мешке с горохом нашли 128 сим-карт Оперативными сотрудниками ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области в ходе отработки оперативной информации при завозе продуктов в жилую зону обнаружены запрещенные к хранению и использованию на режимной территории предметы — сим-карты операторов мобильной связи в количестве 128 штук, спрятанные в мешке с горохом.

Шоу-бизнес 35-летняя Елена Беркова объявила о беременности О грядущем пополнении Елена сообщила, опубликовав свою фотографию, на которой она держит в руках положительный тест на беременность.

Общество Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19 Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.

Политика Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".

Наука В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19 Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".