Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
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с чего всё началось

Песков — о режиме самоизоляции в столице: Не жёсткие меры, в интересах москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу введённый в Москве режим всеобщей изоляции.
Life.ru13:42

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Песков — о режиме самоизоляции в столице: Не жёсткие меры, в интересах москвичей

Life.ru13:42

В Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Московский Комсомолец13:43

В Кремле оценили решение о введении режима полной самоизоляции

ТК Звезда13:47

Песков прокомментировал введение режима самоизоляции для москвичей

REGNUM14:28

Песков прокомментировал указ Собянина об ограничениях в Москве

News.ru14:32

Домашний карантин москвичей — это «не жесткие меры» — Песков

Красная весна13:58

Песков оценил введенные Москвой ограничения

Народные новости13:40
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Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 13:06
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 18:43
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Здоровье

В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции

Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Амурская правда 04:24
Культура

Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
Российская газета 10:56
Экономика

Минпромторг просит поддержать бизнес

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
BFM.ru 19:46
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Наука

Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

Ученые выяснили, что во время стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен мозг человека, разрушается и в мозг могут попасть циркулирующие воспалительные белки.
Rusargument 12:17
Здоровье

Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин

В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Московский Комсомолец 18:01
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

В сахалинской колонии в мешке с горохом нашли 128 сим-карт

Оперативными сотрудниками ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области в ходе отработки оперативной информации при завозе продуктов в жилую зону обнаружены запрещенные к хранению и использованию на режимной территории предметы — сим-карты операторов мобильной связи в количестве 128 штук, спрятанные в мешке с горохом.
Сахалин.Инфо 20:47
Шоу-бизнес

35-летняя Елена Беркова объявила о беременности

О грядущем пополнении Елена сообщила, опубликовав свою фотографию, на которой она держит в руках положительный тест на беременность.
Discover24 13:16
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru 18:39
Общество

Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
Политика

Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
РИА Новости 17:51
Наука

В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19

Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:38
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Здоровье

Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 21:12
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Религия

Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
Известия 09:49
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Энергетика

На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа

Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
Сахалин.Инфо 20:52
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы 21:07
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

В Мордовии загорелись пять жилых домов в результате пала сухой травы

Пять жилых домов и 14 строений загорелись в результате пала сухой травы в селе Малышево Торбеевского района Мордовии.
РБК 17:06
Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI 08:05
Общество

Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России

Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
iReactor 19:22
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Вести.Ru 16:54
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