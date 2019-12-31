Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
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с чего всё началось

Песков — о режиме самоизоляции в столице: Не жёсткие меры, в интересах москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу введённый в Москве режим всеобщей изоляции.
Life.ru13:42

Подробнее о событии

Песков — о режиме самоизоляции в столице: Не жёсткие меры, в интересах москвичей

Life.ru13:42

В Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Московский Комсомолец13:43

В Кремле оценили решение о введении режима полной самоизоляции

ТК Звезда13:47

Песков прокомментировал введение режима самоизоляции для москвичей

REGNUM14:28

Песков прокомментировал указ Собянина об ограничениях в Москве

News.ru14:32

Домашний карантин москвичей — это «не жесткие меры» — Песков

Красная весна13:58

Песков оценил введенные Москвой ограничения

Народные новости13:40
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Политика

Поручения президента: самым незащищенным помогут прежде всего

Да и сам Путин не раз говорил: никакой спешки нет.
Вести.Ru 13:47
Общество

Движение автотранспорта в Москве не будет ограничено

"Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.
Интерфакс 14:07
Общество

В Воронеже приземлился самолет с туристами, вывезенными из Таиланда

Днем в воскресенье, 29 марта, в аэропорту Воронежа приземлился самолет из Таиланда с российскими туристами.
Piter.tv 09:57
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
РБК 15:25
Здоровье

Жертвами коронавируса на Украине стали десять человек

Ранее стало известно, что США предоставят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 15:29
Происшествия

Без воды осталась часть Советского района Воронежа

Обозреватель Врн 08:20
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Футбол

К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Чемпионат вчера в 15:50
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Общество

В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо

Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
ToDay News Ufa 07:54
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
РИА Новости 14:56
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса

В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
RT на русском 13:55
Общество

Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Коммерсантъ 15:07
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Здоровье

Назван способ победить коронавирус до разработки вакцины

Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.
РИА Новости 13:53
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Космос

Гелиосфера выглядит еще более необычно, чем предполагалось

Гелиосфера имеет форму «капли», при этом ее толстая часть обращена в сторону движения Солнечной системы по галактике.
AstroNews.ru 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
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