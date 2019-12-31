Коронавирус
Московский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу введённый в Москве режим всеобщей изоляции.Life.ru13:42
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