Коронавирус
Московский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу введённый в Москве режим всеобщей изоляции.Life.ru13:42
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Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Путешествия
Более двух тыс. россиян и жителей СНГ вывезли из Египта за три дня
Более двух тысяч россиян и граждан стран СНГ вывезены из курортных зон Египта за три дня.
Общество
Маткапитал хотят разрешить потратить на автомобиль
О возможности потратить маткапитал на приобретение автомобиля было сказано на заседании правительственной комиссии, которое прошло 20 марта.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала архивные фото с мужем и крохотным сыном
Напомним, ранее Владимир Пресняков показал архивное фото с бывшей тещей.
Футбол
Ди Мария разорвал письмо от руководства «Реала» перед финалом ЧМ-2014
Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария рассказал, что не стал читать письмо, которое мадридский клуб послал ему с предложением не играть в финале ЧМ-2014 с аргентинской командой против Германии, чтобы не усугубить травму.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Космос
Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе
Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Здоровье
Врачи установили время сохранения в организме коронавируса
Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Политика
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Здоровье
В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции
Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Здоровье
Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
Малком рассказал, что изучает русский язык во время самоизоляции
Нападающий «Зенита» Малком рассказал о пребывании в России во время пандемии коронавируса.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.