с чего всё началось

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.

В Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество Маткапитал хотят разрешить потратить на автомобиль О возможности потратить маткапитал на приобретение автомобиля было сказано на заседании правительственной комиссии, которое прошло 20 марта.

Футбол Ди Мария разорвал письмо от руководства «Реала» перед финалом ЧМ-2014 Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария рассказал, что не стал читать письмо, которое мадридский клуб послал ему с предложением не играть в финале ЧМ-2014 с аргентинской командой против Германии, чтобы не усугубить травму.

Наука Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.

Здоровье Врачи установили время сохранения в организме коронавируса Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Политика Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.

Общество Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.

Политика Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

Политика Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.