Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
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с чего всё началось

Песков — о режиме самоизоляции в столице: Не жёсткие меры, в интересах москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу введённый в Москве режим всеобщей изоляции.
Life.ru13:42

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Песков — о режиме самоизоляции в столице: Не жёсткие меры, в интересах москвичей

Life.ru13:42

В Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Московский Комсомолец13:43

В Кремле оценили решение о введении режима полной самоизоляции

ТК Звезда13:47

Песков прокомментировал введение режима самоизоляции для москвичей

REGNUM14:28

Песков прокомментировал указ Собянина об ограничениях в Москве

News.ru14:32

Домашний карантин москвичей — это «не жесткие меры» — Песков

Красная весна13:58

Песков оценил введенные Москвой ограничения

Народные новости13:40
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Путешествия

Более двух тыс. россиян и жителей СНГ вывезли из Египта за три дня

Более двух тысяч россиян и граждан стран СНГ вывезены из курортных зон Египта за три дня.
ТАСС 08:03
Общество

Маткапитал хотят разрешить потратить на автомобиль

О возможности потратить маткапитал на приобретение автомобиля было сказано на заседании правительственной комиссии, которое прошло 20 марта.
Orengrad.ru вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала архивные фото с мужем и крохотным сыном

Напомним, ранее Владимир Пресняков показал архивное фото с бывшей тещей.
Bimru.ru 10:32
Футбол

Ди Мария разорвал письмо от руководства «Реала» перед финалом ЧМ-2014

Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария рассказал, что не стал читать письмо, которое мадридский клуб послал ему с предложением не играть в финале ЧМ-2014 с аргентинской командой против Германии, чтобы не усугубить травму.
Матч ТВ 11:51
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Космос

Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе

Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
SM News 27 марта в 14:32
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград 09:03
Здоровье

Врачи установили время сохранения в организме коронавируса

Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.
Shraibikus News 16:37
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Политика

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Интерфакс 14:53
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Вести.Ru 17:26
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Lenta.ru 17:28
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Политика

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
ТАСС 17:14
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Футбол

Малком рассказал, что изучает русский язык во время самоизоляции

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о пребывании в России во время пандемии коронавируса.
Sport24.ru 15:15
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru 16:33
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