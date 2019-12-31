Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
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Песков — о режиме самоизоляции в столице: Не жёсткие меры, в интересах москвичей

Life.ru13:42

В Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими

Московский Комсомолец13:43

В Кремле оценили решение о введении режима полной самоизоляции

ТК Звезда13:47

Песков прокомментировал введение режима самоизоляции для москвичей

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Песков прокомментировал указ Собянина об ограничениях в Москве

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Домашний карантин москвичей — это «не жесткие меры» — Песков

Красная весна13:58

Песков оценил введенные Москвой ограничения

Народные новости13:40
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Общество

Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 14:01
Общество

В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома

В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
RT на русском 09:42
Общество

В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо

Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Суть событий 07:49
Армия и оружие

Пьянки украинских вояк закончились гибелью и ранением военнослужащих

Киевские силовики продолжают устраивать пьянки в своих рядах. Очередная закончилась гибелью и ранениями военнослужащих.
Новостной фронт 08:59
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит, заявили врачи из Американской академии офтальмологии со ссылкой на данные, полученными их китайскими коллегами.
MOS.news вчера в 10:11
Общество

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
РИА Новости 15:19
Космос

Кредиторы обанкротившейся компании OneWeb не получат свои деньги

Кредиторы обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb не получат свои деньги, передает РИА Новости со ссылкой на заявление OneWeb о банкротстве.
Аргументы и Факты 05:40
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Кино

«Человек будущего» возвращается в последний раз 3 апреля

Фантастический комедийный сериал «Человек будущего» (Future Man) ждёт третий, финальный сезон.
Игромания.ру 10:04
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
Общество

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
РБК 13:59
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Футбол

Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Бомбардир.ру 11:44
Общество

Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:11
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Транспорт

В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
РБК 14:07
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Lenta.ru 05:35
Футбол

Президент УЕФА заявил, что футбольный сезон может быть потерян

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что нынешний сезон может быть потерян из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 06:24
Общество

В Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина

Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина. По данным местных СМИ, спровоцирует беспорядки мафия.
Peterburg2.ru 09:33
Политика

Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку

Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Московский Комсомолец 15:14
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
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