Коронавирус
Московский КомсомолецВ Кремле отказались считать меры властей Москвы по карантину жесткими
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры, которые вводятся в Москве по самоизоляции жителей. По его словам, они в интересах москвичей.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу введённый в Москве режим всеобщей изоляции.Life.ru13:42
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Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Кино
12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним
Сериал «Ходячие мертвецы», несмотря на гигантскую поддержку фанатов, в последние годы не мог похвастаться особыми успехами, но телеканалу AMC удавалось поддерживать постапокалиптическую драму на плаву даже при постоянно снижающихся рейтингах.
Хоккей
Андрей Назаров: «Надо провести турнир в августе и разыграть Кубок Гагарина»
Обозреватель «Матч ТВ» беседует с тренером Андреем Назаровым на актуальные темы: о коронавирусе, судьбе Кубка Гагарина, легионерах в КХЛ и россиянах в НХЛ.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Здоровье
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками
Коронавирус пришел в Алтайский край.
Здоровье
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Здоровье
Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Волейбол
Чемпионаты РФ по волейболу завершены досрочно, победители определены
В субботу Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России из-за распространения коронавируса и распределила итоговые места команд по результатам предварительного этапа.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Здоровье
В России создан препарат для лечения коронавируса
Игры
Авторы Mafia III открыли вакансию для разработки новой игры
Hangar 13 — создатель Mafia III — начала поиск исполнительного продюсера, который возглавит разработку нового тайтла студии.
Общество
В Турции резко возросло количество зараженных коронавирусом
Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Турции за сутки увеличилось почти на 2000 человек.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Общество
Под Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Недвижимость
Эксперты озвучили нюансы покупки жилья во время кризиса
Эксперты рассказали о нюансах, которые следует учитывать тем, кто намеревается приобрести жилье во время кризиса.
Хоккей
КХЛ выбрала лучшие голы прошедшего сезона
Континентальная хоккейная лига представила подборку лучших голов прошедшего сезона.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".