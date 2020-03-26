Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

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