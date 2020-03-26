Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

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Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Политика Страны G20 сделали заявления по итогам саммита Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Общество Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Общество В России ужесточат меры наказания за нарушение карантина Депутаты предложили за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, штрафовать от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты/дохода нарушителя в период от трех до пяти лет.

Политика Захарова осудила заявление Помпео об «уханьском вирусе» Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в интервью программе The Hugh Hewitt Show заявил, что намерен употреблять термин «уханьский вирус» при описании коронавируса, ставшего причиной пандемии.