Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле не считают ситуацию с коронавирусом в России эпидемией

Коммерсантъ06:26

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

RT на русском06:02

Кремль надеется, что эпидемии коронавируса в России удастся избежать

ТАСС05:54

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Интерфакс05:55

Кремль счел неуместными рассуждения о введении режима ЧС

РБК05:49

Кремль отреагировал на данные о введении режима ЧС в России

Lenta.ru05:58

В Кремле назвали рассуждения о введении режима ЧС в стране неуместными

РИА Новости06:01
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Происшествия

В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса

Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
REGNUM 12:47
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Общество

За сутки в России выявили 182 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в 18 регионах России официально подтверждены еще 182 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:27
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Политика

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом.
Аргументы и Факты 11:10
Кино

Звезда «Крокодила Данди» Марк Блум скончался от коронавируса

Американский актер Марк Блум, известный многим по фильмам "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди", умер после заражения новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 13:24
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Политика

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели.
ТАСС 13:40
Экономика

Путин повысил налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Граждане, чей общий доход от вкладов превышает 1 миллион рублей, должны будут выплачивать 13-процентный налог с получаемых процентов.
Компания вчера в 09:48
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Общество

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
РИА Новости 11:25
Общество

Борис Акунин заразился коронавирусом

Последние годы Акунин живет по Франции.
Эхо Москвы 13:00
Общество

В России ужесточат меры наказания за нарушение карантина

Депутаты предложили за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, штрафовать от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты/дохода нарушителя в период от трех до пяти лет.
Кубань 24 24 марта в 11:18
Политика

Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо

Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Газета.Ru 06:59
Общество

На Среднем Урале ограничат работу торговых центров и общепита

Будут ограничена работа общепита, объектов розничной торговли, торговых центров, организаций бытового обслуживания, а также развлекательных учреждений.
REGNUM 08:44
Политика

Захарова осудила заявление Помпео об «уханьском вирусе»

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в интервью программе The Hugh Hewitt Show заявил, что намерен употреблять термин «уханьский вирус» при описании коронавируса, ставшего причиной пандемии.
News.ru 13:58
Здоровье

В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47

Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 13:34
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 03:55
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