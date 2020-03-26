Коронавирус
РЕН ТВВ Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса
Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Происшествия
В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса
Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
За сутки в России выявили 182 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в 18 регионах России официально подтверждены еще 182 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Политика
Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом.
Кино
Звезда «Крокодила Данди» Марк Блум скончался от коронавируса
Американский актер Марк Блум, известный многим по фильмам "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди", умер после заражения новым типом коронавируса.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Политика
Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели
Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели.
Экономика
Путин повысил налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Граждане, чей общий доход от вкладов превышает 1 миллион рублей, должны будут выплачивать 13-процентный налог с получаемых процентов.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Общество
Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
Общество
Борис Акунин заразился коронавирусом
Последние годы Акунин живет по Франции.
Общество
В России ужесточат меры наказания за нарушение карантина
Депутаты предложили за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, штрафовать от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты/дохода нарушителя в период от трех до пяти лет.
Политика
Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо
Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Общество
На Среднем Урале ограничат работу торговых центров и общепита
Будут ограничена работа общепита, объектов розничной торговли, торговых центров, организаций бытового обслуживания, а также развлекательных учреждений.
Политика
Захарова осудила заявление Помпео об «уханьском вирусе»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в интервью программе The Hugh Hewitt Show заявил, что намерен употреблять термин «уханьский вирус» при описании коронавируса, ставшего причиной пандемии.
Здоровье
В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47
Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.