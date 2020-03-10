Экономика
REGNUMПесков уверен в способности экономики РФ пережить падение цен на нефть
«Российская экономика обладает необходимым запасом прочности», — отметил пресс-секретарь главы государства. Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 марта, который стал «чёрным» для всех мировых рынков, цены на нефть обвалились почти на 25%.
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Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:25
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