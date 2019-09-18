Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Киберспорт
В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр
Компания Valve объявила об изменениях, которые будут внесены в систему подбора игр в Dota 2. Как говорится в сообщении, теперь участвовать в рейтинговых матчах смогут лишь игроки, которые не менее 100 часов провели в игре.
Спорт-Экспресс вчера в 19:32
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество
Алиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам
Законопроект опубликован на сайте областной Думы. Повышение зарплат чиновникам потребует выделения из бюджета дополнительно 17,9 млн руб.
Новый Калининград.Ru 05:33
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
Космос
Роскосмос испытает макет двигателя для космического ядерного буксира
В 2020 году "Роскосмос" собирается испытать макет двигателя для космического ядерного буксира.
Реальное время 15 сентября в 19:36
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Политика
Новым министром сельского хозяйства РТ назначен Марат Зяббаров
Пресс-служба правительства РТ уточняет, что Марат Зяббаров назначен и.о. вице-премьера РТ, министра сельского и продовольствия хозяйства РТ.
Казанский репортер 05:50
Гаджеты
OnePlus показала, как будет выглядеть «бюджетный флагман» OnePlus 7T
Предполагается, что OnePlus 7T, как и предшествующая модель OnePlus 7, будет относиться в категории так называемых бюджетных флагманов.
Dgl.ru вчера в 12:40
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Авто
Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото
Рестайлинговое семейство Skoda Rapid официально представят в Китае уже в этом году.
110km.ru вчера в 17:01
Происшествия
Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову
Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.
REGNUM 01:03
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Политика
Путин и Зюганов обсудили совершенствование политической системы
Зюганов предложил провести обсуждение изменений в выборной системе с участием всех лидеров фракций.
ФАН вчера в 15:25
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия
В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью
В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Общество
На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих
Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:18
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Футбол
Гудйонсен: поступок Баркли — это неуважение к партнёрам по «Челси»
Бывший футболист «Челси» Эйдур Гудйонсен выступил с критикой полузащитника синих Росса Баркли после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1). В концовке встречи лондонцы, уступая в счёте, получили право исполнить пенальти.
Чемпионат 06:50
Общество
Чита заняла 17 место в рейтинге высокомерных городов
По данным рейтинга Чита занимает 17 место, обогнав Ростов-на-Дону.
Заб.Ру 05:06
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53