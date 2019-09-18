Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве

Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
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Кремль «принял к сведению» общественный резонанс из-за дела Устинова

РЕН ТВ07:11

Песков: Кремль не может оказать влияния на суд по делу Устинова

ТАСС07:19

В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова

Lenta.ru07:13

Кремль прокомментировал дело Павла Устинова

Ведомости07:20

Кремль «принял к сведению» общественный резонанс из-за дела Устинова

РБК07:05

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве

РИА Новости07:25

В Кремле призвали дождаться решения по апелляции на приговор Устинову

RT на русском07:24
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Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
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В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр

Компания Valve объявила об изменениях, которые будут внесены в систему подбора игр в Dota 2. Как говорится в сообщении, теперь участвовать в рейтинговых матчах смогут лишь игроки, которые не менее 100 часов провели в игре.
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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Российская газета 07:29
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Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
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В 2020 году "Роскосмос" собирается испытать макет двигателя для космического ядерного буксира.
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Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Происшествия

В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Происшествия

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
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Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Политика

Новым министром сельского хозяйства РТ назначен Марат Зяббаров

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Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
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Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото

Рестайлинговое семейство Skoda Rapid официально представят в Китае уже в этом году.
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Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Общество

Ургант назвал приговор Устинову решением Страшного суда

Lenta.ru 04:40
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Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову

Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.
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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Lenta.ru вчера в 15:48
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Путин и Зюганов обсудили совершенствование политической системы

Зюганов предложил провести обсуждение изменений в выборной системе с участием всех лидеров фракций.
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Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия

В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью

В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
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Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
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На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих

Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:18
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

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Футбол

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Бывший футболист «Челси» Эйдур Гудйонсен выступил с критикой полузащитника синих Росса Баркли после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1). В концовке встречи лондонцы, уступая в счёте, получили право исполнить пенальти.
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Чита заняла 17 место в рейтинге высокомерных городов

По данным рейтинга Чита занимает 17 место, обогнав Ростов-на-Дону.
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Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»

Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
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