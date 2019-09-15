Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе атак дронов на два нефтяных завода в Саудовской Аравии, сообщают «Ведомости». Представитель российского лидера отметил, что подобные события отрицательно сказываются на стабильности нефтяного рынка.

В Кремле отреагировали на атаку дронов в Саудовской Аравии

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