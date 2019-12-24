Общество
ПрофильВ Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян. Он считает, что вопрос этот потребует межведомственного согласования, пишет РИА Новости.
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Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 05:16
с чего всё началось
За идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.РИА Новостивчера в 06:35
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