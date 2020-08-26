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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В Кремле отреагировали на инцидент между военными США и РФ в Сирии

Отвечая на вопрос об инциденте между российскими и американскими солдатами в арабской республике, Песков заявил, что состоялся «телефонный разговор по линии начальников генштабов» РФ и США.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.
ТАСС17:14
Подробнее о событии
Lenta.ru

Песков прокомментировал аварию с участием россиян и американцев в Сирии

Lenta.ru18:31
Московский Комсомолец

Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Московский Комсомолец18:15
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

ТАСС17:14
РБК

Песков прокомментировал беседу глав генштабов после ДТП с военными в САР

РБК17:56
RT на русском

В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

RT на русском17:51
РЕН ТВ

Россия и США обсудили ДТП с пострадавшими в Сирии по линии генштабов

РЕН ТВ17:23
Комсомольская правда

В Кремле ответили на вопросы об инциденте между военными России и США в Сирии

Комсомольская правда18:01

«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

Андрей Разин заявил в интервью "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать Аллу Пугачеву, на что у него, по подсчетам продюсера "Ласкового мая", уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
РИА Новости21:35
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ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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