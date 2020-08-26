В Кремле отреагировали на инцидент между военными США и РФ в Сирии

iReactor 6

Отвечая на вопрос об инциденте между российскими и американскими солдатами в арабской республике, Песков заявил, что состоялся «телефонный разговор по линии начальников генштабов» РФ и США.