Армия и оружие
RuNews24.ruВ Кремле отреагировали на инцидент между военными США и РФ в Сирии
Отвечая на вопрос об инциденте между российскими и американскими солдатами в арабской республике, Песков заявил, что состоялся «телефонный разговор по линии начальников генштабов» РФ и США.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.ТАСС17:14
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В Кремле ответили на вопросы об инциденте между военными России и США в Сирии
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