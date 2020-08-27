Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.

с чего всё началось

Отвечая на вопрос об инциденте между российскими и американскими солдатами в арабской республике, Песков заявил, что состоялся «телефонный разговор по линии начальников генштабов» РФ и США.

В Кремле отреагировали на инцидент между военными США и РФ в Сирии

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