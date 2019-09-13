В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передает в пятницу, 13 сентября, ТАСС.

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

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