Политика
REGNUMВ Кремле отреагировали на отставку Болтона
В администрации президента России считают отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона внутренним делом Соединённых Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это внутреннее дело американцев», — заявил официальный представитель Кремля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Армия и оружие
Израиль нанёс удары по сектору Газа в ответ на обстрел
RT на русском вчера в 23:26
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета
Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
РИА Новости вчера в 11:58
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика
Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту
Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.
Известия вчера в 23:14
Экономика
В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»
В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг вчера в 10:46
Политика
The Hill: США должны посеять вражду между Китаем и Россией
Соединённые Штаты должны сосредоточить свою политику на разжигании споров и конкуренции между Россией и Китаем, заявил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайский в статье для издания The Hill.
REGNUM 00:58
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что необходимо лучить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи
Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.
Московский Комсомолец вчера в 06:10
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ 09 сентября в 15:36
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Экономика
В Роснедрах назвали остатки арктического шельфа России «несладкими»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал, что российские компании не проявляют значительного интереса к геологоразведочным работам в Арктической зоне России.
REGNUM 00:56
Происшествия
Старшего из братьев Ананьевых заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого вместе с младшим братом Дмитрием обвинили в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
Восемь человек отравились неизвестным веществом в магазине под Москвой
Восемь человек отравились в подмосковной "Пятерочке" неизвестным веществом. Одному из них потребовалась помощь медиков.
РЕН ТВ 00:33
Хоккей
Лехтеря: «В третьем периоде игроки СКА немного заленились»
Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал победу над «Сибирью» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru вчера в 15:36
Происшествия
Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.
Интерфакс вчера в 16:42
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома
Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.
РБК 00:00