Москва рассчитывает, что ситуация в Боливии будет урегулирована на основании закона и без вмешательства третьих стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на политический кризис в Боливии

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