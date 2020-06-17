Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

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