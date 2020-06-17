17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. По задумке автора, это необходимо для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за COVID-19.

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

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Политика Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице. 1