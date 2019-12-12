Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, Кремль не вмешивается и не имеет права вмешиваться в редакционную политику каналов.
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В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет к отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.
РИА Новости04:40

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В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

RT на русском05:41

В Кремле прокомментировали прекращение показа «Слуги народа» на ТНТ

Российская газета05:17

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

РИА Новости04:40

Песков заявил, что шутка про Путина, вырезанная из украинского сериала «Слуга народа», не касается Кремля

Эхо Москвы04:39

В Кремле оценили отмену сериала «Слуга народа» на российском ТВ

Известия04:25

Кремль прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» в телеэфире

РБК04:22

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала с Зеленским в России

Lenta.ru04:11
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На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28

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Армия и оружие

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Взгляд.ру вчера в 18:32
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Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки

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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Политика

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
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