Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, Кремль не вмешивается и не имеет права вмешиваться в редакционную политику каналов.

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