Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, Кремль не вмешивается и не имеет права вмешиваться в редакционную политику каналов.
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В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.
РИА Новости04:40

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Песков: Порядок показа сериала «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, не касается Кремля

Эхо Москвы07:31

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

RT на русском05:41

Кремль прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» в телеэфире

РБК04:22

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

РИА Новости04:40

В Кремле оценили отмену сериала «Слуга народа» на российском ТВ

Известия04:25

В Кремле прокомментировали прекращение показа «Слуги народа» на ТНТ

Российская газета05:17

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала с Зеленским в России

Lenta.ru04:11
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Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Общество

Во «ВКонтакте» появился раздел «Воспоминания»

ТАСС 05:35
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
ТАСС 07:34
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Транспорт

Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
РИА Новости 07:11
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Политика

Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
RT на русском 02:00
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".
ТАСС 04:25
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине боевика

Суд в Москве заочно арестовал родственника убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Речь идет о Муради Кавтарашвили.
РЕН ТВ 07:58
Общество

От ВГТРК и НТВ потребовали миллиарды рублей за сериалы

Кредиторы компании бизнесмена Владимира Гусинского подали иск к медиахолдингу ВГТРК и телеканалу НТВ, потребовав почти восемь миллиардов рублей за показ популярных телесериалов.
Lenta.ru 07:23
Транспорт

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru 04:15
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com вчера в 00:46
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия вчера в 23:49
Происшествия

После крушения вертолета Ми-28 на Кубани возбудили дело

Военные следователи возбудили уголовное дело после крушения военного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
Деловая газета. Юг 03:16
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Кино

Джуд Лоу пытается сместить Джона Малковича в трейлере «Нового папы»

Sunmag.me вчера в 09:39
Общество

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Коммерсантъ 01:56
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru 00:21
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом вчера в 06:42
Армия и оружие

В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО

В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Росбалт 07:42
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

В целом, как выяснилось, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку за внешний вид

Газета.Ru 07:09
Общество

Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат

Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:23
Финансы

Доллар опустился ниже 63 рублей

На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Газета.Ru 08:27
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