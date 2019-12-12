Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, Кремль не вмешивается и не имеет права вмешиваться в редакционную политику каналов.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет никакого отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа".
РИА Новости04:40

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

РИА Новости04:40

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

RT на русском05:41

В Кремле прокомментировали прекращение показа «Слуги народа» на ТНТ

Российская газета05:17

Песков: Порядок показа сериала «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, не касается Кремля

Эхо Москвы07:31

В Кремле оценили отмену сериала «Слуга народа» на российском ТВ

Известия04:25

Кремль прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» в телеэфире

РБК04:22

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала с Зеленским в России

Lenta.ru04:11
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Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Происшествия

На Украине назвали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Ведомости 11:26
Политика

Путин принял отставку иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Lenta.ru 09:56
Происшествия

В Башкирии школьник отравился конфетой, содержащей никотин

Прокуратура Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 11-летний учащийся МАОУ СОШ No2 был госпитализирован в медучреждение после того, как перед уроком попробовал никотиновую смесь.
ГЛАС.RU 08:33
Энергетика

Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев

Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
Украина.ру 07:55
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.
РИА Новости 07:55
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Газета.Ru 09:39
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Вести.Ru 07:54
Финансы

Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.
ТАСС 10:22
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Evo-rus.com 10:30
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
RT на русском 04:28
Политика

Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию.
Lenta.ru вчера в 10:30
Авто

Hyundai и Genesis начали продавать в России автомобили в рассрочку

АвтоВзгляд 09:50
Кино

Ночью пройдет The Game Awards 2019 – «Оскар» в мире видеоигр. Рассказываем про номинантов

13 декабря в 4:30 по московскому времени пройдет церемония награждения The Game Awards 2019, на которой журналисты выберут лучшие игры 2019 года, а их создатели получат памятные статуэтки и всеобщий почет.
Cyber.sports.ru 09:00
Общество

Вопреки протестам во Франции повысили пенсионный возраст

Французский парламент принял решение повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Русская Планета вчера в 09:44
Политика

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Известия 10:17
Шоу-бизнес

Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО

Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Газета.Ru 10:13
Происшествия

Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка

В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Взгляд.ру 09:33
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
Происшествия

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 09:05
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Хоккей

Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу

RT на русском 00:22
Общество

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Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Общество

Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа

Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
Газета Кемерова 05:50
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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