Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, президентами Украины и США, ставший достоянием общественности, является внутренним делом этих стран.

В Кремле отреагировали на публикацию разговора Трампа и Зеленского

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