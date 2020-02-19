Политика

URA.RuURA.RuВ Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.
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Кремль анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа на $50 млрд

News.ru06:06

В Кремле заявили, что думают о тактике оспаривания решения суда Гааги по делу ЮКОСа

Znak.com05:29

Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, в том числе тактику защиты

ТАСС04:56

Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд

РБК05:22

Россия анализирует решение Гаагского суда по «ЮКОСу», заявил Песков

РИА Новости04:38

В Кремле анализируют решение суда Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа

Газета.Ru04:35

В Кремль направлено решение суда Гааги о выплате акционерам «ЮКОСа» $50 млрд

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Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
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"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
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Специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон рассказал о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.
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