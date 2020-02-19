Политика
URA.RuВ Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.
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В Кремль направлено решение суда Гааги о выплате акционерам «ЮКОСа» $50 млрд
Национальные Интересывчера в 12:45
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