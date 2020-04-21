Энергетика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке. По его словам, не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, произошедшему накануне.
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Комментарии
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».
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Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
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Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
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В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Минздрав России выступил за продление ограничительных мер на майские праздники
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико выступил за продление в России ограничительных мер из-за коронавируса на майские праздники.
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Текслер рассказал, когда в Челябинской области откроют фитнес-центры
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Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
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Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Экономика
Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода
Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК 06:58
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Авто
Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России
На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
Политика
Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН
Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
Общество
На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
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В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Общество
75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области
Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
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Первым рынком семиместной Hyundai Creta станет Индия, там она появится в 2021 году.
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РИА Новости 03:29
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Итальянский отель подал в суд на Китай из-за коронавируса
Ранее в суд на КНР подал американский штат Миссури, обвиняя страну в пандемии коронавируса.
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Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Он сделал это в ответ на вопросы жителей региона о возможности открыть парикмахерские.
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Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Общество
Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах
Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение.
Севастопольская газета 05:52