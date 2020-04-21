Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке. По его словам, не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, произошедшему накануне.
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