В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

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