Подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России назвали в Кремле вдумчивым. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на слова Макрона о сценариях развития России

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