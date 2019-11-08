Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКремль отреагировал на слова Макрона о сценариях развития России

Подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России назвали в Кремле вдумчивым. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле отреагировали на три сценария развития России от Макрона

РБК06:46

Кремль прокомментировал заявленные Макроном сценарии развития России

RT на русском05:11

В Кремле оценили сценарии развития России «от Макрона»

Российская газета05:31

Песков: Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует

ТАСС05:11

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

РИА Новости05:36

Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России

Lenta.ru04:58

Москве импонирует взгляд Макрона на пути развития РФ

Интерфакс - Россия04:52
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Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Происшествия

BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве

В Москве полицейские остановили автомобиль с похищенным человеком в багажнике. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает агентство «Москва».
Lenta.ru 12:41
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

Гражданские силы.ру 06 ноября в 03:22
Музыка

Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия

Пользователи Сети выбрали лучшие музыкальные клипы за последнее десятилетии. Рейтинг оформил портал BuzzFeed.
Комсомольская правда 03:06
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 11:28
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество

Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни

Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Здоровье

Названы заболевания, при которых противопоказана хурма

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Политика

Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США

Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Шоу-бизнес

Артур Ваха пообещал сделать предложение молодой невесте

55-летний актер театра и кино Артур Ваха строит отношения с 30-летней актрисой Викторией Романенко, которая родила ему наследника.
Bimru.ru 09:30
Футбол

Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Политика

Оценен уровень защищенности России от ракетных ударов

Lenta.ru 09:03
Происшествия

Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь

Газета.Ru 12:36
Шоу-бизнес

Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность

Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
WomanHit.ru 10:53
Происшествия

СК возбудил дело против курского авторитета Вити Пана

В отношении криминального авторитета Виктора Панюшина возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 14:40
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM вчера в 01:09
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат вчера в 11:34
Общество

В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях

За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК 14:11
Общество

Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и известный российский бизнесмен Роман Абрамович сегодня посетили место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе.
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Ученые объяснили, как формируются воспоминания

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