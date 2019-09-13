Политика
Газета.RuВ Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.ТАСС06:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Политика
Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Национальная служба новостей 11:46
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Энергетика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Культура
Глава киностудии имени Горького подал в отставку
По их данным, Зернов ушёл по соглашению сторон.
Говорит Москва 12:28
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Финансы
Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила
Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что не собирается соглашаться с предложением Центробанка об изменении бюджетного правила.
Взгляд.ру 12:43
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Радио Sputnik 12:37
Армия и оружие
Нацгвардия Украины сообщила подробности о ликвидированном в Донбассе украинском боевике
Нацгвардия Украины сообщила имя украинского боевика, о ликвидации которого стало известно вчера, 12 сентября.
ИА Новороссия 09:40
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия.
РБК 00:26
Политика
Михаил Кузнецов стал главой исполкома ОНФ
Центральный штаб "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) единогласно проголосовал за назначение главой исполкома движения Михаила Кузнецова, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 12:29
Армия и оружие
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
"Как было объявлено 1 августа, генеральный секретарь создал внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении представителя.
РИА Новости 12:28
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
В Петербурге возбудили дело против генерала из-за подделки справки
В настоящий момент, по словам источника, возбуждено уголовное дело о подделке документов, оно основано на материалах, предоставленных полицией.
Российская газета 10:31
Политика
Власти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты
В конце августа директор Национального туристического управления Чешской Республики CzechTourism Роман Прохазка сообщил, что количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, до 278 тыс. человек.
Интерфакс 10:16
Происшествия
Ударила полицейского: на 50-летнюю свердловчанку завели уголовное дело
В Нижнем Тагиле в отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
REGNUM 00:56
Политика
Спикера парламента и главу Крыма выберут на следующей неделе
В конце следующей недели депутаты Государственного совета Крыма второго созыва выберут нового спикера парламента и главу республики.
Аргументы неделi. Крым 07:57
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Футбол
Гвардиола: «Ляпорт выбыл на пять-шесть месяцев»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Эмерика Ляпорта.
Бомбардир.ру 10:40
Кино
Netflix назвал дату премьеры сериала «Ведьмак»
Официально дата премьеры «Ведьмака» пока не была объявлена. Главную роль в сериале «Ведьмак» исполнил Генри Кавилл.
ГЛАС.RU вчера в 05:40
Гаджеты
Эксперты Роскачества составили новый рейтинг смартфонов
Роскачество и ICRT исследовали смартфоны, представленные на российском рынке. По результатам проверки был составлен рейтинг гаджетов.
Газета Кемерова 03:32
Наука
Вселенная может быть на 2 миллиарда лет моложе, чем считалось ранее
Наша вселенная по неподтвержденным данным может быть на несколько млрд лет моложе, чем принято считать, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:39