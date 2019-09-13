Политика
РИА НовостиКремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.ТАСС06:16
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Армия и оружие
На полигоне Ашулук «засветилась» необычная пусковая установка С-300
Военное обозрение вчера в 06:30
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Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
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Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 10 сентября в 01:58
Политика
Зеленский рассказал о подготовке нового этапа обмена с Россией
В настоящее время ведётся подготовка ко второму этапу переговоров по вопросу обмена заключёнными между Украиной и Россией.
Суть событий 06:27
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.
ТАСС 08:25
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны Украины с Россией
Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире - поэтому Украина не сможет объявить ей войну, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Газета.Ru 13:21
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Футбол
Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы
Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru 09:12
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Политика
Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе.
Известия 13:00
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Политика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Игры
Хоррор Chernobylite выходит в ранний доступ Steam в октябре
Польская студия The Farm 51 назвала дату выхода в ранний доступ Steam своего хоррора Chernobylite. Игра будет доступна 16 октября.
Игромания.ру 10:37
Единоборства
Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 2 ноября.
Чемпионат 13:41
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В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.
РИА Новости 13:08
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией.
Lenta.ru 13:14
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Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
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Происшествия
Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж
Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС 11:41
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Фигурное катание
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
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Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
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Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека
Суть исследования заключалась в следующем: учёные касались пальцев ног исследуемых, а закреплённые на них приборы функциональной магнитно-резонансной томографии показывали «отклик» мозга в режиме реального времени.
ИнфоСМИ 03:35
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56