Политика
Газета.RuВ Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.ТАСС06:16
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Газета Кемерова 09:14
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Кино
Актер Джеки Чан отменил визит в Россию
Актер Джеки Чан отменил свой визит в РФ на ожидаемую премьеру совместного кинофильма «Тайна печати дракона», снятого совместными усилиями партнеров из России и КНР.
Актуальные Новости 10 сентября в 15:33
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес
Обнаженная Любовь Успенская пригласила всех на свой концерт
Правда, фото сделано через стекло и всех подробностей не видно, но учитывая возраст певицы так даже лучше.
Paparazzi.ru 08:30
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям
Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.
Rambler News Service 07:32
Армия и оружие
Путин рассказал о важности службы в армии мужчин с Кавказа
REGNUM вчера в 08:54
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Технологии
Wired (США): новые улики указывают на то, как русские хакеры планировали разрушение электросетей (Wired Magazine)
Коварной особенностью атаки против «Укрэнерго» было то, что русские хакеры, очевидно, намеревались причинить весь этот ущерб не в сам момент отключения, а позже, когда операторы сети начали бы восстанавливать подачу электричества.
ИноСМИ 08:07
Политика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Смольный планирует вывозить петербургский мусор в Новгородскую область
Смольный планирует отправлять мусор из города на Неве в Новгородскую область.
Peterburg2.ru 04:32
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.
Обозреватель Врн 07:18
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
Пропавшие подростки найдены мертвыми в Волгодонске
Подростки были найдены мертвыми в многоквартирном доме, в котором они жили, сообщает портал «Блокнот Волгодонск».
REGNUM 07:52
Армия и оружие
В США оценили снайперскую винтовку «Винторез»
В США массмедиа оценили снайперскую винтовку «Винторез».
Актуальные Новости 03:03