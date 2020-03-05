Политика

ДождьДождьВ Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС. «В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — отметил он.
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Песков рассказал о поиске автора ложных сообщений о «минировании» самолетов

Газета.Ru04:33

В Кремле рассказали о поиске лжеминёров

RT на русском04:42

ФСБ регулярно докладывает Путину о фейках с коронавирусом и «минерах»

РИА Новости04:39

Кремль выразил надежду на поимку авторов ложных сообщений о минировании

РБК05:17

Песков: виновные в «минировании» самолетов будут наказаны

РЕН ТВ04:24

Поиском автора сообщений о «минировании» самолетов занимаются спецслужбы

ТАСС04:16

В Кремле заявили, что виновные в лжеминировании самолетов будут наказаны

Интерфакс04:27
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Футбол

Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 10:10
Политика

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Страна Советов on-line 04:54
Политика

Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
ТАСС 08:35
Здоровье

В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства

В список на получение льготных медикаментов внесены: пациенты, перенесшие операции на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт, инсульт.
ToDay News Ufa 03 марта в 01:38
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Общество

Вильфанд оценил вероятность повторения аномально теплой зимы

Ранее сообщалось, что в Крыму 4 марта впервые за год отмечалась аномально теплая погода.
РБК 07:35
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства

КМВ Новости 09:52
Общество

Из-за коронавируса обанкротилась британская авиакомпания

Британская региональная авиакомпания Flybe объявила себя банкротом из-за влияния коронавируса COVID-19 на продажи, несмотря на ранее одобренный план спасения со стороны властей Великобритании.
Росбалт 10:39
Общество

«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
Ведомости 09:38
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
Футбол

«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА

Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
Metaratings 10:05
Общество

В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса

Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Ореанда-Новости вчера в 14:00
Общество

Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса

Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
News.ru 06:12
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Экономика

Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
REGNUM 06:00
Политика

Генсек ООН оценил предложение Путина о проведении саммита «пятерки»

Генсек ООН оценил предложение Путина о проведении саммита «пятерки»
ТК Звезда 10:32
Общество

Из-за коронавируса убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
REGNUM 07:20
Общество

Шнуров стихами ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

News.ru 03:54
Футбол

Семшов дисквалифицирован на три матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал старшего тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова на три игры, заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 05:35
Экономика

Авиаперевозчики ожидают обвала доходов из-за вспышки коронавируса

Прогнозируемые потери от эпидемии коронавируса могут составить для авиаперевозчиков $113 млрд. к концу 2020 года, что сопоставимо с потерями 2008 кризисного года, заявила пресс-служба Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) 5 февраля, сообщает The Hill.
Красная весна 09:31
Общество

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
РИА Новости 09:05
Футбол

«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

Sport24.ru 06:00
Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.
РЕН ТВ 07:56
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
News.ru 10:40
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

РИА Новости 02:51
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru 08:08
Авто

Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Новые автомобили 03 марта в 23:28
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.
МР7.ру 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
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