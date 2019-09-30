Политика

РБКРБКВ Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Дмитрий Песков
Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 09:37

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В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

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