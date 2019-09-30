Политика
РБКВ Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 09:37
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Пенсионный возраст еще раз повысят? СМИ сообщили о «разговорах в коридорах власти»
Царьградвчера в 11:21
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Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
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Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
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В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
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Два литовских депутата решили не посещать сессию ПАСЕ из-за России
Член консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас приняли решение не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения России в организацию.
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В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
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Экономика
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С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Кличко подал в суд на правительство Украины
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Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
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В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ
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Chevrolet Niva представил новинку в более дешевой комплектации
Популярный в России отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил более дешевую версию SL.
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