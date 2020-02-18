Мы действительно видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение. Мы не располагаем деталями этого столкновения. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы.

Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

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