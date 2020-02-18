Политика
Газета.RuВ Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
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Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Гаджеты
Фотографии восьмиядерного процессора VIA CenTaur позволяют рассмотреть его со всех сторон
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Армия и оружие
Украина и ЛНР договорились о режиме тишины, чтобы забрать погибших – Хомчак
Хомчак заявил, что режим тишины с 10 утра запросила ЛНР.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Тарасова
Кино
Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Экономика
Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Происшествия
Дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок застрелил бывший муж
Шерил Сандерс была наиболее известна как дублерша Сандры Буллок, Кэмерон Диас, Николь Кидман и Джессики Альба.
Здоровье
Озвучен сценарий будущей смертельной пандемии
Мясников пишет, что на борьбу с такой пандемией уйдет 600 млрд долларов, как подсчитали участники семинара.
Шоу-бизнес
Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года
Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Армия и оружие
В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу
Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Здоровье
Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье
Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн
Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Общество
Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды
Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.