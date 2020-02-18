Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
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В Кремле прокомментировали сообщения об обострении ситуации в Донбассе

RT на русском05:55

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Газета.Ru04:54

Кремль прокомментировал новые обстрелы в Донбассе

Известия05:31

В Кремле надеются, что вскоре удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе

ТАСС05:13

В Кремле отреагировали на данные об обострении ситуации в Донбассе

Московский Комсомолец04:57

В Кремле выразили надежду на прояснение деталей столкновений в Донбассе

РБК05:43

Кремль отреагировал на обстрелы в Донбассе

Lenta.ru04:50
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Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Гаджеты

Фотографии восьмиядерного процессора VIA CenTaur позволяют рассмотреть его со всех сторон

3DNews 06:35
Политика

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
Армия и оружие

Стрельбу из новых «Градов» показали на видео

Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия

Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 07:23
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Армия и оружие

Украина и ЛНР договорились о режиме тишины, чтобы забрать погибших – Хомчак

Хомчак заявил, что режим тишины с 10 утра запросила ЛНР.
Украина.ру 06:25
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Тарасова

КМВ Новости 02:12
Кино

Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb 04:44
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Экономика

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
RT на русском 15 февраля в 08:11
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Происшествия

Дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок застрелил бывший муж

Шерил Сандерс была наиболее известна как дублерша Сандры Буллок, Кэмерон Диас, Николь Кидман и Джессики Альба.
Московский Комсомолец 06:26
Здоровье

Озвучен сценарий будущей смертельной пандемии

Мясников пишет, что на борьбу с такой пандемией уйдет 600 млрд долларов, как подсчитали участники семинара.
Взгляд.ру 07:09
Шоу-бизнес

Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года

Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Актуальные Новости 06:30
Армия и оружие

В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Интерфакс 06:38
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 03:56
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество

Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Российская газета 05:50
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области

В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:18
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Хоккей

Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС Спорт 01:22
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
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