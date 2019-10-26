В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 октября журналистам.

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

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