Политика
REGNUMВ Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 октября журналистам.
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с чего всё началось
В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:03
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Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
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Отвод вооруженных формирований курдов из зоны безопасности на севере Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
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На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
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Премьер Ливана объявил об отставке
Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.
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Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh
На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Футбол
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Майкла Оуэна на матч Кубка английской лиги
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 4-го раунда Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» будет принимать «Саутгемптон».
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Политика
Зеленский назвал главную цель Украины
Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Шоу-бизнес
Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»
Теннис
Барти проиграла Бертенс на Итоговом турнире WTA
Здоровье
Министр здравоохранения НСО рассказал о новом порядке диспансеризации
Хальзов отметил ряд нововведений, которые направлены на упрощение и удобство прохождения диспансеризации.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Авто
Kia рассекретила дизайн нового седана Optima
Корейская компания Kia распространила первые изображения нового седана K5, который в России продается под названием Optima.
Гаджеты
Смарт-часы Moto 360 возвращаются, но их запускает не Motorola
Оригинальные Moto 360 второго поколения были одними из самых привлекательных смарт-часов на момент выхода на рынок в 2015 году.
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Политика
В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.
Общество
Пользователи разгромили Modern Warfare на Metacritic за русофобию
После выхода Call of Duty: Modern Warfare игра вновь оказалась в центре скандала: по мнению многих пользователей, вместо обещанной "серой морали" в игре снова оказались лишь "злые русские".