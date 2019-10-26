Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 октября журналистам.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:03

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Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

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Газета.Ru08:41

В Кремле назвали частным случаем ЧП в воинской части в Забайкалье

РЕН ТВ06:06

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

РИА Новости06:03
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Курды досрочно отвели подразделения из зоны безопасности в Сирии

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Армия и оружие

Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
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«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Майкла Оуэна на матч Кубка английской лиги

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 4-го раунда Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» будет принимать «Саутгемптон».
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45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
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Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
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Зеленский назвал главную цель Украины

Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
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Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
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Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 10:27
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Компания Бекмамбетова занялась синтезом речи русских знаменитостей

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Министр здравоохранения НСО рассказал о новом порядке диспансеризации

Хальзов отметил ряд нововведений, которые направлены на упрощение и удобство прохождения диспансеризации.
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Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

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Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
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Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР

На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
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В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
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На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
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Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.
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