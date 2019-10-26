Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 октября журналистам.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:03

Подробнее о событии

В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье

Газета.Ru08:41

Кремль заявил об отказе Путина реагировать на стрельбу в воинской части

РБК06:28

В Кремле назвали частным случаем ЧП в воинской части в Забайкалье

РЕН ТВ06:06

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

RT на русском06:20

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Интерфакс06:19

Песков: стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована

ТАСС06:26

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

РИА Новости06:03
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Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
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Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Армия и оружие

Командир назвал Шойгу условия повышения мощи российской базы в Армении

РБК 08:55
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Политика

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
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Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Армия и оружие

Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»

Новый российский пистолет «Удав» в будущем будет принят на вооружение в армию страны.
Дни24 27 октября в 03:09
Политика

Украина заявила о начале разведения сил в Золотом

Газета.Ru 08:16
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Российская газета 07:53
Музыка

Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса»

На съемках 8-го сезона российского проекта «Голос», которые проходят в Москве, выступила девушка из Закарпатья Рената Штифель с украинской «Песней про рушник», обратившая на себя внимание всех четырех судей конкурса.
Украина.ру 07:03
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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Хоккей

Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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Транзит газа: запланирована трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины

Если Киев не успеет это сделать, то, как ранее сообщил Владимир Путин, Россия может продлить на год договор на прокачку газа.
RuNews24.ru вчера в 03:49
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Происшествия

Начальника полиции подмосковного Ступина поймали на взятке

На взятке в полмиллиона рублей задержаны начальник полиции подмосковного Ступина, исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперативника.
Вести.Ru вчера в 12:26
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия

В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
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Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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Apple презентовала наушники AirPods Pro

AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.
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Турция введет новый налог на проживание в отелях

Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России

Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
URA.Ru вчера в 19:26
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