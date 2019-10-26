Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 октября журналистам.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:03

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В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье

Газета.Ru08:41

Кремль заявил об отказе Путина реагировать на стрельбу в воинской части

РБК06:28

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

RT на русском06:20

Песков: стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована

ТАСС06:26

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Интерфакс06:19

В Кремле назвали частным случаем ЧП в воинской части в Забайкалье

РЕН ТВ06:06

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

РИА Новости06:03
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Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском 05:27
Армия и оружие

Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии

Устройство сдетонировало около бронеавтомобилей сотрудников российской военной полиции. В результате происшествия никто не пострадал.
Телеканал 360° 10:08
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома

В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
REGNUM вчера в 23:28
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Экономика

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Футбол

«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Sportbox.RU 09:18
Футбол

Эмери считает, что Джака должен извиниться за свое поведение

Ранее сообщалось, что Эмери собирается провести опрос среди игроков «Арсенала», стоит ли оставлять Джаку капитаном.
Спорт-Экспресс 11:31
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera 09:52
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Общество

Захар Прилепин создаст новое общественное движение

Взгляд.ру вчера в 03:11
Армия и оружие

Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Коммерсантъ 11:55
Политика

Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Новый День 07:55
Музыка

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru вчера в 01:11
Общество

«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова

Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Общество

Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»

Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Космос

Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики

Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
AstroNews.ru вчера в 13:00
Политика

Болгария высылает российского дипломата

Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Футбол

Сборная Болгарии наказана двумя матчами без зрителей за расизм

Сборная Болгарии проведёт без зрителей два матча, один из которых условно, из-за расистского поведения болельщиков во время встречи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командой Англии (0:6). Также Болгарская федерация футбола оштрафована на €75 тысяч.
Metaratings 12:07
Космос

Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»

Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 11:30
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 09:36
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:08
Общество

Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.
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Хоккей

«Автомобилист» уступил «Сибири» и проиграл седьмой матч подряд

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
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