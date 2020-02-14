В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 14 февраля.

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

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