Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

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