Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

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Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

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Политика

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Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

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BFM.ru 03:45
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Политика

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
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В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Наука

Избежать рака груди поможет зеленый чай

Китайские специалисты пришли к выводу, что зеленый чай может защитить от рака молочных желез.
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КамАЗ и «Соллерс» планируют альянс

Производитель грузовиков КамАЗ и производитель легковых и легких коммерческих автомобилей «Соллерс» хотят создать альянс, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к КамАЗу.
Коммерсантъ 15 февраля в 14:40
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Футбол

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин вошел в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по футболу по версии издания L'Equipe, сообщается на сайте газеты.
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:27
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
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На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
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Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

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Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

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Газета.Ru вчера в 03:20
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В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

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Армия и оружие

Кремль отреагировал на заявление Трампа о поддержке РФ Асада

Отмечается, что Трамп намерен приложить усилия для предотвращения поддержки РФ «зверств режима Асада», а также для урегулирования сирийского конфликта.
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Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму

Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны.
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