Политика
REGNUMВ Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Политика
Лукашенко заявил о «шквале критики» со стороны России
Александр Лукашенко пожаловался на "шквал критики" с Российской стороны.
Общество
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Наука
Избежать рака груди поможет зеленый чай
Китайские специалисты пришли к выводу, что зеленый чай может защитить от рака молочных желез.
Общество
КамАЗ и «Соллерс» планируют альянс
Производитель грузовиков КамАЗ и производитель легковых и легких коммерческих автомобилей «Соллерс» хотят создать альянс, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к КамАЗу.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Футбол
Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe
Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин вошел в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по футболу по версии издания L'Equipe, сообщается на сайте газеты.
Общество
Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
Общество
На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной
На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Общество
Названо место Омской области в рейтинге регионов по качеству жизни
«РИА Новости» составило рейтинг качества жизни российских регионов по итогам 2019 года.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Общество
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона.
Происшествия
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
Происшествия
У подозреваемого в нападении на московский храм нашли наркотики
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка
В Госдуму внесен проект федерального закона о продаже доли ЦБ в Сбербанке. Сумма покупки, по оценкам Минфина, составит около 2,5 трлн руб.
Армия и оружие
Кремль отреагировал на заявление Трампа о поддержке РФ Асада
Отмечается, что Трамп намерен приложить усилия для предотвращения поддержки РФ «зверств режима Асада», а также для урегулирования сирийского конфликта.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны.