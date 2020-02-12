Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
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В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Газета.Ru13:00

В России оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

РИА Новости08:55

В Кремле дали оценку идее обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу

RT на русском06:35

В Кремле ответили на идею обменять Донбасс на воду для Крыма

РИА Новости Крым07:13

Песков: вопрос подачи воды в Крым может обсуждаться, но без каких-либо «разменов»

ТАСС06:38

В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма

ИА Крыминформ07:16

В Кремле отказались увязывать вопрос о воде для Крыма с переговорами по Донбассу

Интерфакс05:55
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Происшествия

Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака

Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
RT на русском 12:45
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Казахстан предложил РФ проложить «Силу Сибири-2» по его территории

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил на рассмотрение вариант прохождения газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе КНР «Запад – Восток», пишет РИА Новости.
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Происшествия

Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Lenta.ru 11:01
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Бег по 50 минут в неделю продлевает жизнь почти на треть

Австралийские ученые сделали анализ 14 крупных исследований в области бега для того, чтобы определить его влияние на организм.
РЕН ТВ 09 февраля в 04:59
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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Культура

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал 09 февраля в 23:09
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Lenta.ru 02:18
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Общество

Медведева объявила о запуске онлайн-магазина

Российская фигуристка Евгения Медведева запустила онлайн-магазин, в котором поклонники могут приобрести разнообразную атрибутику с её авторскими рисунками.
RT на русском 08:19
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Армия и оружие

Армия САР взяла под контроль участок трассы М5 под Идлибом

Вооруженные силы Сирии взяли под контроль участок международной трассы М5, частично проходящей через Идлибскую зону деэскалации.
ТК Звезда 14:01
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM вчера в 06:41
Наука

Разработан новый метод лечения и диагностики меланомы

ToDay News Ufa вчера в 00:42
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com вчера в 05:17
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Армия и оружие

ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.
Piter.tv вчера в 14:45
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
Армия и оружие

Страны блока НАТО усилят военную миссию в Ираке

Министры обороны стран — членов военного блока НАТО договорились о том, что военная миссия альянса в Ираке будет усилена при координации с Багдадом.
REGNUM 14:07
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Напомним, что в январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берёт интервью у известных людей.
ToDay News Ufa 04:22
Шоу-бизнес

Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту

Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.
Телепрограмма вчера в 10:33
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 03:03
Происшествия

На шахте в Мурманской области произошел пожар

ТАСС 12:59
Политика

В апреле у россиян может появиться еще один выходной день

День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
ProKazan.ru вчера в 09:54
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Политика

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru вчера в 21:27
Общество

112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете

112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
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Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»

Игромания.ру 12:48
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